Fed: Powell, economia e inflazione piu' forti di attese, serviranno altri rialzi

"La maggioranza del comitato vuole ancora due strette" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 28 giu - "Abbiamo alzato i tassi di interesse di 500 punti base in poco piu' di un anno e abbiamo ancora della restrizione da fare". Lo ha detto il presidente della Federal Reserve Jerome Powell intervenendo al dibattito fra governatori al Forum Bce di Sintra. "La politica monetaria non e' stata in territorio restrittivo per molto tempo - ha detto Powell - anzi siamo stati in territorio negativo per molto tempo. Ora siamo in territorio restrittivo, ma non lo siamo da molto. Il mercato del lavoro rimane molto forte e questo stimola le spese per i consumi e la domanda. La maggioranza del comitato vuole altri due rialzi dei tassi in considerazione del fatto che i dati macro indicano che sia l'economia sia l'inflazione rimangono superiori alle attese. Quindi siamo in territorio restrittivo, ma non lo siamo da abbastanza tempo e dobbiamo fare ancora dell'altro".

Cop

