Fed: Mester, priorita' ribasso inflazione, siamo solo a inizio aumento tassi

"Arriveranno al 3-3,5% quest'anno, sopra il 4% nel 2023" (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 giu - La Federal Reserve "e' solo all'inizio degli aumenti dei tassi di interesse" per tenere sotto controllo l'inflazione. Lo ha detto Loretta Mester, presidente della Federal Reserve di Cleveland, nell'ambito del Forum annuale organizzato dalla Bce e in corso a Sintra, in Portogallo, sottolineando che, idealmente, vorrebbe vedere il costo del denaro salire al 3%-3,5% quest'anno e "poco sopra il 4% l'anno prossimo".

Attualmente, dopo il rialzo di 75 punti base dell'ultima riunione, il costo del denaro negli Stati Uniti e' in un range tra 1,5% e 1,75%. "Stiamo inasprendo la politica monetaria, la mia previsione e' che la crescita sia piu' lenta quest'anno", ma non in recessione, anche se "ci sono rischi in questo senso", ha detto Mester, spiegando che "i consumatori stanno sperimentando un'inflazione molto molto alta, cosa che solleva nubi sulla loro fiducia nell'economia". In questo contesto, la Fed "sta lavorando per riportare i tassi a livelli piu' normali, in modo da fare calare l'inflazione e sostenere una buona economia andando avanti. Attualmente, la priorita' e' tenere l'inflazione sotto controllo", ha detto Mester.

