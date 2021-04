Fed: inflazione transitoria, settori in ripresa, ma rischi per outlook (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 28 apr - "L'inflazione e' aumentata, ma in gran parte per fattori transitori". E' quanto sostiene la Federal Reserve, al termine della riunione del Fomc, il suo braccio di politica monetaria. Nel comunicato della Fed, si legge che alcuni settori economici duramente colpiti dalla pandemia mostrano miglioramenti, che permangono rischi per l'outlook e che la situazione futura dipendera' dall'andamento del coronavirus.

