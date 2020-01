Fed: Beige Book, economia Usa continua crescita a passo 'modesto' a fine 2019

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 15 gen - L'economia americana ha continuato ad espandersi a un passo 'modesto' negli Stati Uniti, a causa delle preoccupazioni per le incertezze commerciali e al rallentamento globale. E' quanto si legge nel rapporto della Fed chiamato Beige Book, elaborato ogni sei settimane sulla base delle informazioni raccolte nei 12 distretti in cui opera la banca centrale statunitense, relativo al periodo fino a fine anno. 'Le aspettative per le prospettive a breve termine sono rimaste modestamente favorevoli in tutta la nazione', ha detto la Fed.

