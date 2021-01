Exprivia: Sace supporta crescita con Garanzia Italia, finanziamento da 20 mln

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - Un finanziamento da 20 milioni per supportare Exprivia. Sace e un pool di banche costituito dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata, arranger e finanziatore, dalla Banca Popolare Pugliese, finanziatore, e dalla Banca Finanziaria Internazionale in qualita' di Sace agent e loan agent, hanno, infatti, sostenuto i piani di investimento dell'azienda che si occupa di progettazione e sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, attraverso un contratto di finanziamento di 20 milioni di euro, assistito dalla Garanzia Italia, rilasciata digitalmente e in tempi brevi, nell'ambito delle iniziative previste dal Decreto Liquidita' a supporto delle imprese in difficolta' in conseguenza dell'emergenza COVID-19.

Le risorse permetteranno di finanziare il capitale circolante e di completare il piano di investimenti dei prossimi due anni destinato a finanziare l'innovazione e la crescita della societa' in Italia attraverso lo sviluppo di progetti di innovazione e digitalizzazione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza in favore di una maggiore competitivita' nel mercato domestico e internazionale.

'Esprimiamo grande soddisfazione per aver ottenuto questo finanziamento", afferma Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia. 'Sace, attraverso Garanzia Italia, supporta le aziende italiane per affrontare un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo e per guardare al futuro con maggiore serenita'", ha dichiarato Simonetta Acri, chief mid market officer di Sace.

