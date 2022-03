Exprivia: nel 2021 ricavi +8% a 181,7 milioni, utile +17%, torna il dividendo

Da 0,048 euro per azione (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Il consiglio di amministrazione di Exprivia ha approvato i conti relativi al 2021 che chiudono con ricavi totali pari a 181,7 milioni, +8% rispetto ai 167,8 del 2020. L'ebitda si e' attestato su 24,6 milioni (pari al 13,5% dei ricavi), +15% rispetto ai 21,4 del 2020. Il risultato netto e' stato pari a 10,1 milioni, +17% rispetto agli 8,6 nel 2020.

L'indebitamento finanziario netto e' risultato di 26,5 milioni, in miglioramento di 13,8 rispetto ai -40,3 del 2020.

Il cda, alla luce dei risultati, ha proposto la distribuzione di un dividendo da 0,048 euro per azione. "In un anno davvero straordinario - afferma Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia - il nostro gruppo ha registrato un'ottima performance, mostrando di aver saputo interpretare i grandi cambiamenti in atto, di cui la digitalizzazione e' il motore. Ci siamo concentrati nel consolidare le posizioni acquisite nel mercato, come sanita', pubblica amministrazione, banche e assicurazioni, supportando i nostri clienti nella difficile fase di ripresa post-pandemica. Abbiamo incrementato le nostre attivita' nell'ambito della cybersecurity, e delle applicazioni basate sull'Intelligenza artificiale, consolidato la nostra posizione nella difesa e aerospazio diventando distintivi nell'ecosistema dell'economia dello spazio" In ultimo, aggiunge il manager, "e proprio in considerazione dei risultati conseguiti, abbiamo deciso di proporre, dopo alcuni anni, la distribuzione di un dividendo".

