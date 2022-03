Expo Dubai: Savini (Arap), passi decisivi per filiera idrogeno in Abruzzo

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - 'In un momento in cui l'aumento del costo delle materie prime e dell'energia diventa particolarmente gravoso, il bilancio della tre giorni a Dubai e' a maggior ragione positivo: sono stati compiuti passi decisivi per affermare nei nostri nuclei industriali una filiera dell'idrogeno verde e delle fonti alternative. Va ricordato a questo proposito che l'Arap e' stata incaricata dalla Regione Abruzzo di individuare le aree industriali piu' adatte per questa finalita'. Stiamo inoltre partecipando a due bandi ministeriali che mettono a disposizione risorse importanti per la produzione della componentistica necessaria allo sviluppo della tecnologia necessaria all'idrogeno verde, a cominciare dagli elettrolizzatori'. Lo ha detto il presidente dell'Agenzia regionale abruzzese per le attivita' produttive, Giuseppe Savini, in conclusione della missione all'Expo di Dubai nell'ambito delle energie rinnovabili, in particolare l'idrogeno, promossa dalla Regione Abruzzo attraverso l'Arap.

