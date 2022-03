Expo Dubai: Abruzzo, oggi ultima missione dall'automotive alle rinnovabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 mar - Al via oggi l'ultima missione della Regione Abruzzo all'Expo di Dubai: nella esclusiva vetrina mondiale sfileranno le eccellenze abruzzesi di diversi settori produttivi, dall'automotive all'aerospaziale, dalla logistica ai trasporti. Ci saranno incontri, contatti, conferenze e convegni, tra cui meeting con la "Dubai Chamber", la camera di commercio degli Emirati Arabi Uniti, e la Sace, il piano di internazionalizzazione delle imprese al quale l'Agenzia regionale abruzzese per le attivita' produttive (Arap)sta lavorando da tempo. In "campo" anche le tematiche legate alle energie rinnovabili che sono state protagoniste in una specifica missione di qualche giorno fa, quando Arap e DII Desert energy, network internazionale pubblico privato composto da oltre 50 aziende e organizzazioni di 25 Paesi, hanno firmato una intesa per la ricerca e l'approfondimento di know how internazionale sull'idrogeno verde. L'ultima tappa si concludera' mercoledi' prossimo. Hanno aderito alle missioni 19 aziende e tre enti abruzzesi: Esyen, Aumathec, Dante Labs, Sangritana spa,Tai Prora, Pf Tech, U.Form, Studio Brandelli, Pec 3 Dit, Frascarelli Antincendio, Trconsultingroup, Mywayholding, Enesco, Paride, Gestire energia, Marcello costruzioni, Sima, Save as, Nova Italia, e ancora Comune di Pescara, Cna Abruzzo e Universita' Lum.

red

(RADIOCOR) 21-03-22 08:02:49 (0083)ENE,PA 3 NNNN