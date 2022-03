Expo 2020: Arap, a Dubai l'Abruzzo avvia intesa per aprire a nuovi mercati

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 mar - 'E' stata un'azione di rilievo messa in campo per il presente e in prospettiva. Abbiamo posto le basi per una collaborazione ufficiale". Lo hanno spiegato il presidente dell'Arap, Giuseppe Savini, e il direttore generale, Antonio Morgante, dall'Expo di Dubai nell'ambito della missione della Regione Abruzzo: "Un accordo finalizzato sia ad aprire altri punti di accesso diretto delle imprese abruzzesi ai mercati mondiali, in modo da attivare nuovi importanti scenari, e sia per far conoscere al panorama produttivo internazionale le aree industriali abruzzesi'.

La strategia di questa ultima missione abruzzese e' stata decisa su indicazione dell'assessore regionale abruzzese alle Attivita' produttive, Daniele D'Amario, non presente a Dubai per improvvisi impegni istituzionali.

All'incontro odierno, nel padiglione Italia dell'Expo, hanno partecipato oltre a Savini e Morgante, il componente del Cda Arap, Gianni Cordisco, e il capo delegazione Arap, Romeo Ciammaichella.

Npa

(RADIOCOR) 22-03-22 16:13:38 (0437)PA 3 NNNN