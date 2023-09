Eurogruppo: allineato a Bce, conferma prudenza bilancio in 2024, anzi restrizione - FOCUS

Con giusto equilibrio per non ridurre investimenti pubblici (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Santiago de Compostela 15 set - L'Eurogruppo si aggrappa in qualche modo alla scommessa che quello deciso ieri dalla Bce sia l'ultimo aumento dei tassi di interesse. Forse e' questo il motivo per cui, stando alle parole della presidente Christine Lagarde, nessun ministro delle Finanze ha sollevato il dito nella riunione di stamattina (la prima delle riunioni informali dei ministri europei che proseguono a 27 nel pomeriggio e domani), ha espresso obiezioni o dubbi sulla mossa della banca centrale.

E' anche vero che se cio' fosse avvenuto difficilmente sarebbe stato raccontato pubblicamente. 'Non ho ricevuto alcuna domanda, nessuna obiezione alla decisione di politica monetaria che abbiamo preso ieri', ha detto alla stampa la presidente Bce Christine Lagarde. Anche se di mattina presto il ministro portoghese Fernando Medina aveva parlato di 'rischi per l'economia'. E' il solo che abbia toccato questo tasto pubblicamente. Il ministro Giancarlo Giorgetti finora non si e' espresso, tuttavia in Italia il leader della Lega Matteo Salvini ha alzato il tiro sulla Bce. In diversi governi brontolii per la strategia Bce si erano pure manifestati nei mesi scorsi (anche in Francia).

Lagarde non ha dato indicazioni diverse da quelle di ieri: 'Parliamo di durata del livello attuale dei tassi di interesse, diciamo specificamente 'se mantenuti abbastanza a lungo' (ridurranno il tasso di inflazione laddove la Bce vuole). Abbastanza a lungo vuol dire abbastanza a lungo: puo' essere definito in termini di mesi, trimestri? Stara' a noi decidere, in base ai dati, in ogni incontro". Sta di fatto che l'aspettativa di uno stop appare motivata, solida e diffusa.

La questione tassi e' strettamente intrecciata alla questione di quale politica di bilancio deve mantenere l'Eurozona e su questo l'Eurogruppo e' stato chiaro: 'L'economia ha perso slancio a causa degli choc del passato e perche' si stanno diffondendo le recenti decisioni (sui tassi), tuttavia la politica di bilancio dovrebbe essere prudente, avere una profilo restrittivo, in linea con i cambiamenti di politica monetaria', dice Donohoe. In piena armonia con Lagarde: 'II coordinamento tra le politiche economiche e quella monetaria, che non dovrebbero lavorare per obiettivi diversi, e' di fondamentale importanza perche' noi possiamo essere efficienti (solo) per avere stabilita' dei prezzi".

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

