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            Essilux: con Applied Materials per sistemi ottici di realta' aumentata con AI integrata (RCO) -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 16 giu - Applied Materials ed EssilorLuxottica valuteranno congiuntamente le opportunita' strategiche per lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie derivanti dalla loro collaborazione. Nel dettaglio, le guide d'onda sono una componente essenziale dei dispositivi di realta' aumentata: costituiscono lo strato ottico che consente di convogliare e guidare le immagini attraverso una lente trasparente, rendendole visibili senza compromettere la percezione del mondo reale. Le lenti elettro-attive adattive alla luce regolano dinamicamente il livello di oscuramento, migliorando comfort visivo e benessere in ogni condizione di illuminazione, mentre le piu' avanzate tecnologie di incapsulamento contribuiscono a preservare le prestazioni ottiche dei sistemi di visualizzazione di realta' aumentata.

            'Crediamo che la convergenza tra ottica avanzata, AI e tecnologie wearable possa dare vita a una nuova generazione di esperienze per i consumatori - ha dichiarato Francesco Milleri, Presidente e ad di EssilorLuxottica - Con Applied Materials esploreremo le piu' avanzate tecnologie ottiche intelligenti per ridefinire il futuro degli smart glasses e del visual computing, dando nuovo impulso all'evoluzione della categoria dei wearable con display'. 'Combinando la leadership di Applied Materials nella fotonica e nell'ingegneria dei materiali con l'expertise di EssilorLuxottica nelle lenti e negli smart eyewear - ha aggiunto Gary Dickerson, Presidente e CEO di Applied Materials - accelereremo lo sviluppo e l'introduzione sul mercato di smart glasses con display integrato per offrire esperienze d'uso completamente nuove'.

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            (RADIOCOR) 16-06-26 18:27:29 (0631) 3 NNNN

              
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            Nome Prezzo Ultimo Contratto Var % Ora Min oggi Max oggi Apertura
            Applied Materials 500,80 -2,19 17.35.26 495,40 518,20 508,90


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