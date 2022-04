Essilux: causa a JpMorgan per la frode in Thailandia da 272 mln $

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 26 apr - Essilor International, che fa parte del gruppo EssilorLuxottica, ha citato in giudizio a New York la maggiore banca del mondo, JpMorgan Chase, per una frode avvenuta nel 2019 in Thailandia, che ha causato alla multinazionale delle lenti che fa capo a Leonardo Del Vecchio una perdita di 272 milioni di dollari. Secondo Essilor, JpMorgan ignoro' le 'red flag' sulle transazioni fraudolente e non informo' la societa'.

Secondo le accuse, le 'red flag' comprendevano anomali trasferimenti di valore - da 15 milioni di dollari a oltre 100 milioni di dollari, cifre sempre rotonde - a una serie di societa' di comodo verso banche regionali. La banca statunitense era la depositaria dei conti bancari di Essilor, da cui i soldi sarebbero stati trasferiti anche verso "giurisdizioni ad alto rischio". Nel frattempo, EssilorLuxottica e' riuscita a recuperare oltre 100 milioni di dollari "attraverso un processo pesante e costoso" e vorrebbe che la banca fosse costretta a pagare dei danni compensativi.

AAA-Pca

(RADIOCOR) 26-04-22 17:12:18 (0505) 3 NNNN