Eni: rinnova alleanza con Politecnico di Torino su uso risorse marine

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 gen - Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino, e l'amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, hanno firmato un protocollo d'intesa per rafforzare ulteriormente la consolidata collaborazione nell'ambito della ricerca scientifica, in particolare per realizzare un'iniziativa accademica congiunta volta ad ampliare lo studio delle forme di energia provenienti dal mare. Grazie a questo accordo, sara' istituito il laboratorio di ricerca 'MarEnergy Lab' che avra' lo scopo di approfondire tematiche specifiche, contribuendo cosi' a un'ulteriore crescita del know-how in materia e a una rapida realizzazione industriale delle tecnologie per lo sfruttamento delle risorse energetiche marine. Inoltre, sara' istituita una cattedra specifica sull' 'energia dal mare' che avra' l'obiettivo di formare ingegneri specializzati nella progettazione, realizzazione e utilizzo delle nuove tecnologie che saranno sviluppate proprio nel laboratorio. Per Descalzi 'Eni, grazie al rafforzamento della collaborazione con il Politecnico di Torino, consolida l'impegno concreto nello sviluppo e nell'implementazione di tecnologie che avranno un ruolo chiave nel processo di decarbonizzazione, guardando a nuove frontiere energetiche con un particolare focus sulla piu' grande fonte rinnovabile inutilizzata al mondo: le onde'. Secondo Saracco 'la collaborazione con Eni in un settore tanto strategico per il pianeta come quello della produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta per il nostro ateneo un esempio virtuoso di open innovation che, nata nei nostri laboratori di ricerca, ha attraversato tutti i successivi passaggi verso l'immissione nel mercato, dalla nascita della spin-off Wave for Energy, fino all'adozione da parte di un grande gruppo industriale".

