Eni: procedera' con la quotazione di Plenitude su Euronext Milan -3

Plenitude, inoltre, si impegna a creare valore a lungo termine per i suoi azionisti, attraverso un aumento del valore delle proprie azioni nel tempo unito alla distribuzione di dividendi. La societa' ha come obiettivo una politica dei dividendi che permetta la distribuzione di capitale agli investitori, mantenendo la flessibilita' per investire in progetti di crescita, dando la priorita' agli impegni di crescita e a un profilo investment grade. Plenitude prevede di distribuire dividendi pari al 25% dell'utile netto consolidato di pertinenza del Gruppo, con la prima distribuzione attesa per il 2023.

Il consiglio di amministrazione di Plenitude, alla data di inizio delle negoziazioni, sara' composto da cinque amministratori, di cui tre 'indipendenti': Alessandro Lorenzi, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore indipendente non esecutivo; Stefano Goberti, ceo e amministratore esecutivo; Nella Ciuccarelli, amministratore indipendente non esecutivo; Rita Marino, amministratore non esecutivo; Antonella Mei-Pochtler, amministratore indipendente non esecutivo.

