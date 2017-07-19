Eni: incontro con Urso su Piano riconversione di Versalis, nuovo tavolo a giugno

Identificato advisor per vendita cracking Brindisi (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 apr - Un aggiornamento sull'attuazione del Piano di riconversione industriale dei siti Versalis in Puglia e Sicilia, con un focus sul futuro del polo pugliese e del relativo impianto di cracking. Sono i temi al centro dell'incontro convocato a Palazzo Piacentini dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, con il responsabile della Trasformazione Industriale di Eni, Giuseppe Ricci. Come specificato in una nota del Mimit, Eni ha evidenziato che il Piano di trasformazione e riconversione industriale sta avanzando nel pieno rispetto del cronoprogramma definito dal Protocollo sottoscritto al Mimit il 10 marzo 2025 dall'azienda con i ministeri competenti, le organizzazioni sindacali firmatarie dell'intesa e le Regioni Lombardia e Sicilia. Riguardo al sito di Brindisi, Eni ha annunciato al ministro la selezione di un advisor internazionale che avra' il compito di individuare un soggetto industriale interessato a rilevare le attivita' poste in conservazione (cracking). Entro giugno sara' convocato un nuovo incontro del tavolo Versalis.

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