Energia: Pichetto, intenzione smantellare centrali carbone ma ora cautela

"C'e' guerra in Ucraina e basta un incidente a pipeline..." (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 24 mag- "Il carbone e' la fonte piu' inquinante in assoluto e di conseguenza l'intenzione mia, come Governo, e' stata quella di dire non produciamo piu' energia elettrica con il carbone dalle grandi centrali continentali come Brindisi e Civitavecchia mentre rimane in Sardegna perche' e' l'unica soluzione per garantire la quantita' di energia" ma "per quanto riguarda lo smantellamento in questo momento ho detto di essere cauti perche' abbiamo una guerra in Ucraina. La traduco sempre una domanda: chi di noi e' sicuro che non succede un qualche incidente in una delle pipeline? A noi la pipeline dell'Algeria porta dai 25 ai 30 miliardi di metri cubi e basta un incidente...quindi dobbiamo in qualche modo anche tutelarci rispetto a rischi che possono esserci". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin a margine del suo intervento al festival dell'Economia organizzato dal Gruppo 24 Ore e Trentino Marketing.

