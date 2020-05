Energia: per Multitutility Veneto utili raddoppiati al 2024 e risiko verso il Brennero

Lo prevede il progetto messo a punto da Aim, Agsm e A2A (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 15 mag - La futura Multiutility del Veneto, che dovrebbe nascere dalla fusione tra Agsm Verona e Aim Vicenza con apporto di asset da parte del partner A2A, vedra' balzare l'Ebitda al 2024 a circa 300 milioni e l'utile raddoppiare a quota 100 milioni portando con se' ovviamente un significativo aumento dei dividendi. Sono questi alcuni dei punti chiave, secondo quanto ricostruito da Radiocor, del progetto industriale preliminare al 2024 della futura Multiutility del Veneto. Questa sara' da subito la quinta azienda del settore in Italia e si candidera' a rafforzarsi ulteriormente proponendosi come polo consolidatore del Triveneto, guardando a possibili aggregazioni lungo l'asse del Brennero. Il progetto, presentato ai sindaci di Verona e Vicenza nei giorni scorsi, potrebbe soprattutto rappresentare un volano per la crescita dopo il Covid. L'occupazione nel gruppo, che avra' una salda maggioranza pubblica oltre il 65% (A2A avra' circa un terzo del capitale), e' stimata in aumento e gli investimenti su arco piano saranno di circa 900 milioni

Le settimane a venire saranno cruciali per coagulare un consenso politico e di sistema per poi arrivare alla firma di un'intesa vincolante a giugno. L'accordo preliminare e' inoltre soggetto alla clausola sospensiva per la verifica dell'infungibilita'. Gia' settimana prossima il progetto dovrebbe essere illustrato alle associazioni di categoria e, a vari livelli, alla politica di Verona e Vicenza mentre gia' l'altro ieri il primo 'nuovo' cda di A2A, che ha nominato Renato Mazzoncini ad e dg, e' stato aggiornato in modo approfondito sul dossier.

