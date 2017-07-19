Energia: Giorgetti, approfondiro' con Ue tema 'fattori rilevanti'

shock non interamente manifesto (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - "E' mia intenzione approfondire tematiche come i fattori rilevanti nei prossimi incontri a livello europeo". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo al question time rispetto alla decisione della Commissione europea di riconoscere nel Pacchetto di primavera "il legame tra tema della sicurezza energetica e quello della sicurezza e difesa". Si tratta di un "risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entita' e la durata dello shock energetico in atto, sia soprattutto l'entita' e la durata dei suoi effetti economici che a giudizio di chi vi parla non si sono ancora interamente manifestati", ha aggiunto il ministro.

bab.

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