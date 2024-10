Energia: boom di offerte per idroelettrico lombardo, spunta il miliardario Kretinsky

Anche Acea, Alperia, Ascopiave, i Pesenti e la svizzera Bkw (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 23 ott - Fioccano le offerte, italiane e straniere, per le prime concessioni idroelettriche scadute e messe a gara in Italia, in particolare dalla Regione Lombardia. "In palio" due piccoli derivazioni, Resio e Codera Ratti-Dongo, al momento gestite rispettivamente da A2A ed Edison. Per la prima si sono fatte avanti Acea Produzione, Italgen (famiglia Pesenti), la altoatesina Alperia, Ascopiave, gli svizzeri di Bkw e Linea Green (gruppo A2A). Per la concessione Codera Ratti-Dongo, il consorzio del Trentino Alto Adige Eisackwerk-Tecnoenergia, sempre Acea Produzione e Alperia, Edison e Slovencke' Elektra'rne (in cui Enel e' socio di minoranza) in raggruppamento con la Ep Produzione del finanziere e miliardario Daniel Kretinsky.

I prossimi passaggi - sottolinea la Regione - prevedono verifiche di ammissibilita', l'avvio del Procedimento Unico e della relativa conferenza dei servizi e la nomina della commissione di valutazione che dovra' procedere, a seguito del procedimento unico, alla valutazione delle offerte.

L'aggiudicazione e' attesa entro dicembre 2025.

Che

(RADIOCOR) 23-10-24 18:22:58 (0660)NEWS,ENE,UTY 3 NNNN