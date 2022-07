Enel: Starace, gruppo solido, confermiamo guidance 2022 e politica dividendi (RCO)

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - 'Il primo semestre del 2022 e' stato caratterizzato da un contesto geopolitico, energetico ed economico avverso che tuttavia non ha avuto conseguenze sull'esecuzione del nostro Piano Strategico presentato a novembre 2021'. L'amministratore delegato di Enel, Francesco Starace commenta i risultati del semestre. 'Nel periodo, abbiamo incrementato gli investimenti in fonti rinnovabili e reti di distribuzione; al contempo, le politiche commerciali che abbiamo adottato hanno da un lato protetto i nostri clienti dalla volatilita' del momento e dall'altro rafforzato i nostri obiettivi di medio e lungo periodo. La posizione finanziaria del Gruppo rimane solida e, anche in previsione del perdurare di un quadro generale complesso, grazie alla visibilita' di cui godiamo sull'evoluzione del business per la seconda meta' dell'anno, confermiamo la guidance per il 2022 e la nostra politica dei dividendi', aggiunge.

