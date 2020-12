Enel: connette alla rete due nuovi parchi eolici negli Usa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 dic - Enel, attraverso la controllata statunitense dedicata alle energie rinnovabili Enel Green Power North America, ha messo in funzione l'ampliamento da 199 megawatt del parco eolico di Cimarron Bend nella contea di Clark in Kansas, facendo diventare l'impianto, con una capacita' totale di 599 megawatt, il piu' grande sito a energia rinnovabile attualmente operativo tra quelli posseduti da Enel in tutto il mondo. Anche il parco eolico White Cloud da 236,5 megawatt ha iniziato a operare nella contea di Nodaway in Missouri. I due siti portano la capacita' totale di Enel aggiunta nel 2020 negli Stati Uniti e in Canada a 865 MW. L'investimento nella costruzione di White Cloud ammonta a circa 380 milioni di dollari Usa mentre quello relativo all'ampliamento di Cimarron Bend e' superiore a 281 milioni di dollari. 'Stiamo procedendo a tutta velocita' verso un futuro a energia sostenibile', ha dichiarato Salvatore Bernabei, ceo di Enel Green Power.

L'avvio delle operazioni per l'ampliamento del sito di Cimarron Bend, la cui costruzione e' iniziata nel secondo trimestre del 2020, consolida ulteriormente lo status di Enel Green Power quale maggiore operatore eolico in Kansas per capacita' gestita. Si prevede che l'impianto, che ha una capacita' complessiva di 599 megawatt, produca oltre 2,7 TWh l'anno, che permettono di evitare circa 1,7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Enel vendera' l'energia prodotta dal sito attraverso un accordo di fornitura da 150 megawatt con Evergy, utility di proprieta' di investitori con sede a Kansas City (Missouri) e un PPA da 30 MW con la Missouri Joint Municipal Electric Utility Commission (MJMEUC), un'agenzia di azione congiunta (joint action agency) della Missouri Public Utility Alliance (MPUA) .

