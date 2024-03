Enel: accordo con A2a per distribuzione elettrica in alcuni comuni Lombardia

E-distribuzione cede 90% nuova societa' per 1,2 miliardi (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 mar - Enel informa che, con l'obiettivo di razionalizzare la gestione delle reti di distribuzione che interoperano in Lombardia, "la controllata e-distribuzione ha firmato un accordo con A2a per la cessione a quest'ultima del 90% del capitale sociale di un veicolo societario di nuova costituzione, nel quale saranno conferite le attivita' di distribuzione elettrica in alcuni comuni delle province di Milano e Brescia". L'accordo, spiega la nota, "prevede il riconoscimento, da parte di A2a, di un corrispettivo pari a circa 1,2 miliardi di euro, definito sulla base di un Enterprise Value (riferito al 100%) pari a circa 1,35 miliardi di euro. Il corrispettivo, che sara' versato al closing, e' soggetto a un meccanismo di aggiustamento prezzo tipico per questo tipo di operazioni".

L'operazione, inclusa nel Piano Strategico 2024-2026, "e' coerente con l'obiettivo di sostenibilita' finanziaria del Gruppo"; lo stesso Piano prevede circa 12,2 miliardi di euro di investimenti nel triennio per le reti in Italia a beneficio dei 31 milioni di utenti finali che e-distribuzione continuera' a servire successivamente al closing.

