Emilia Romagna: chiede proroga a fine 2021 dello stato emergenza post terremoto

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 05 nov - La proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021, e conseguentemente la proroga a quella data di tutte le altre autorizzazioni e misure conseguenti. Tra queste, le principali riguardano l'autorizzazione per l'impiego di personale straordinario e la sospensione delle rate dei mutui per gli enti locali, la prosecuzione dell'esenzione Imu per gli immobili inagibili e la sospensione dei mutui privati sugli immobili inagibili. Sono queste le richieste (verificate anche con le Regioni Lombardia e Veneto) necessarie per la conclusione della ricostruzione post sisma 2012 che la Regione ha inviato, nei giorni scorsi, al Governo e ai parlamentari emiliano-romagnoli. L'obiettivo e' far si' che siano inserite in leggi in corso di approvazione quali, ad esempio, la conversione del Dl 123/2019 dedicato al sisma del Italia centrale, e la legge di bilancio 2020.

Dca

