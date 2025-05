Economia: Nobel Heckman, vitalita' Italia reale, problema e' fuga di talenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - "La vitalita' dell'economia italiana e' reale, e' stato detto in molte conversazioni anche qui a Trento". Lo ha detto James Heckman, Premio Nobel per l'economia nel 2000 e direttore del Center for the Economics of Human Development dell'Universita' di Chicago, a margine di uno dei panel del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento. "Gli italiani sono leader in molti campi, nella moda, nell'industria, nella tecnologia.

Pensate per esempio a Fiat, oggi Stellantis, che anni fa ha comprato Chrysler: Sergio Marchionne, un italiano, ha avuto idee brillanti e ha reso Chrysler molto piu' produttiva", ha detto Heckman, spiegando che "gli italiani sono persone intelligenti, brillanti". Tuttavia quello che manca all'Italia e' la capacita' di trattenere i propri talenti, che finiscono per andare all'estero: "Molti giovani e molti studiosi italiani vanno all'estero, insegnano nelle universita' statunitensi o britanniche. Questo perche' mancano incentivi adeguati alla ricerca, cosa che fa scappare le menti piu' brillanti. Molti studiosi italiani ricoprono ruoli importanti nelle universita' estere, hanno stipendi piu' alti, la possibilita' di fare ricerca", ha detto Heckman. L'economista ha chiosato con una battuta: "Forse ora le cose cambieranno, forse con Trump alla Casa Bianca preferiranno tornare in Italia, penso sia una possibilita'".

Ars

(RADIOCOR) 25-05-25 16:16:30 (0326) 3 NNNN