Ecofin: condizioni per aiuti, investimenti e riforme completati **entro fine agosto 2026** - RPT

Ok ministri a regolamento, ora via negoziato Parlamento Ue (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus - Bruxelles, 06 ott - Non e' passata la posizione olandese di stabilire un nesso diretto tra le condizioni degli esborsi degli aiuti europei agli Stati e il patto di stabilita', tuttavia nell'accordo di compromesso raggiunto dall'Ecofin, con il consenso del ministro dell'economia Roberto Gualtieri, e' stato precisato che i piani nazionali di ripresa e resilienza devono rispettare le raccomandazioni Ue sulle priorita' di politica economica 'inclusi gli aspetti fiscali e, se del caso, quelli individuati nel contesto della procedura per gli squilibri macroeconomici eccessivi'. E' un elemento gia' compreso nelle raccomandazioni europee, tuttavia e' stato un elemento discusso a lungo: alla fine la formulazione proposta dal ministro tedesco Olaf Scholz e' stata confermata. C'e' una novita' piu' sostanziale rispetto alla proposta della Commissione: investimenti e riforme vanno 'completate' entro la fine di agosto 2026 e non i primi entro 7 anni e le seconde entro 4. Saranno eleggibili le misure per gli uni e le altre dal primo febbraio 2020. Gli esborsi successivi al primo saranno versati se gli obiettivi intermedi saranno centrati. E' questa la sfida piu' importante per l'Italia.

Antonio Pollio Salimbeni - Aps

(RADIOCOR) 06-10-20 18:06:22 (0595)EURO 3 NNNN