Draghi: prospettiva per Europa fra piu' difficili, ogni principio e' sotto attacco

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - "Oggi, la prospettiva per l'Europa e' tra le piu' difficili che io ricordi. Quasi ogni principio su cui si fonda l'Unione e' sotto attacco. Abbiamo costruito la nostra prosperita' sull'apertura e sul multilateralismo: ora affrontiamo protezionismo e azioni unilaterali". E' quanto ha detto l'ex presidente della Bce ed ex primo ministro Mario Draghi nel suo intervento a Oviedo dove e' stato insignito del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale.

"Abbiamo creduto che la diplomazia potesse essere la base della nostra sicurezza - ha detto Draghi -. Ora assistiamo al ritorno della potenza militare come strumento per affermare i propri interessi. Abbiamo promesso leadership nella responsabilita' climatica: ora vediamo altri ritirarsi mentre noi sosteniamo costi crescenti". "Il mondo intorno a noi e' cambiato radicalmente e l'Europa fatica a rispondere.

Questo solleva una domanda cruciale: perche' non riusciamo a cambiare? Ci viene spesso detto che l'Europa si forgia nelle crisi. Ma quanto grave deve diventare una crisi affinche' i nostri leader uniscano le forze e trovino la volonta' politica di agire?". Draghi ha ricordato come dopo la grande crisi finanziaria e quella del debito sovrano, la Bce, "grazie anche al suo mandato europeo, si e' evoluta in un'istituzione piu' federale: e' stata anche avviata l'unione bancaria. Ma da allora, le nostre sfide sono diventate sempre piu' complesse e ora richiedono un'azione comune da parte degli Stati membri". Le sfide riguardano ambiti come la difesa, la sicurezza energetica e le tecnologie di frontiera "che necessitano di scala continentale e investimenti condivisi. E in alcuni di questi settori, soprattutto difesa e politica estera, e' necessario un grado piu' profondo di legittimita' democratica".

