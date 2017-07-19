Draghi: percorso Europa deve essere verso un federalismo pragmatico

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ott - "Da molti anni non abbiamo modificato la nostra governance. Oggi siamo una confederazione europea che semplicemente non riesce a far fronte" alle sue esigenze. E' quanto ha detto l'ex presidente della Bce ed ex primo ministro Mario Draghi nel suo intervento a Oviedo dove e' stato insignito del Premio Princesa de Asturias per la Cooperazione internazionale.

"Questo lascia responsabilita' a livello nazionale che non possono piu' essere gestite efficacemente - ha detto Draghi -. E anche se volessimo trasferire piu' poteri all'Europa, questo modello non ci offre la legittimita' democratica per farlo. Non e' solo una questione di vincoli giuridici dei Trattati Ue. Il vincolo piu' profondo e' che, di fronte a questo nuovo mondo, non abbiamo costruito un mandato condiviso, approvato dai cittadini, per cio' che, come europei, intendiamo davvero fare insieme. Non in ossequio a un sogno ma per necessita', il futuro dell'Europa deve essere un percorso verso il federalismo. Ma, per quanto desiderabile sia una vera federazione, essa richiederebbe condizioni politiche che oggi non esistono. E le sfide che affrontiamo sono troppo urgenti per aspettare che emergano.

Un nuovo federalismo pragmatico e' quindi l'unica strada percorribile. Si tratta di un federalismo basato su temi specifici, flessibile e capace di agire al di fuori dei meccanismi piu' lenti del processo decisionale dell'Ue".

