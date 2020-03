Dl Cura Italia: Cdp garantira' finanziamenti per imprese fino a 10 miliardi -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 mar - Inoltre il Decreto legge 'Cura Italia', all'articolo 69 del provvedimento, ha potenziato la dotazione del Fondo 394 per l'internazionalizzazione gestito dalla controllata Simest. Con la norma contenuta nel dl, il fondo viene potenziato con ulteriori stanziamenti , risorse che saranno veicolate per l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane sotto forma di contributi a fondo perduto

L'intervento aumenta sensibilmente la capacita' di sostegno del Fondo 394/81 alle strategie di sviluppo internazionale delle Pmi italiane, rispondendo alle attuali esigenze di sostegno delle piccole e medie imprese per far fronte alla difficile congiuntura economica legata all'emergenza Coronavirus

Le misure approvate si aggiungono ai 7 miliardi di risorse che il gruppo Cassa Depositi e Prestiti ha gia' attivato per far fronte alla diffusione del Coronavirus. Si tratta: dell'ampliamento da 1 a 3 miliardi del plafond 'Piattaforma Imprese', da erogare alle pmi e mic cap a tassi calmierati attraverso il sistema bancario. Queste risorse sono immediatamente disponibili e serviranno a sostenere investimenti ed esigenze di capitale circolante delle imprese nazionali

Sace ha previsto interventi per ulteriori 4 miliardi di euro, in prospettiva del piano per la promozione del Made in Italy coordinato da Maeci, Ice e Gruppo Cdp. Si tratta di iniziative volte sia a sostenere le necessita' di capitale circolante, sia a rilanciare le esportazioni e diversificare i propri mercati di riferimento

A queste si associano il potenziamento dei finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione delle imprese, gestiti da Simest, e il differimento del pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2020 dei mutui degli 8 comuni in Lombardia e di 1 comune in Veneto individuati dal DPCM 23.2.2020, che potranno corrispondere le somme dovute in un periodo di 10 anni, a partire dal 2021.

