Dl Cura Italia: Bankitalia, 70% bonus 600 euro ad autonomi, il 14% in Lombardia -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 apr - Coloro che sono nati all'estero, emerge dai dati, sono il 12,1% dei beneficiari complessivi e sono relativamente piu' concentrati tra gli stagionali del turismo e i dipendenti agricoli, dove ammontano rispettivamente al 22,3% e al 29,3% dei percettori. L'eta' media dei beneficiari e' 46 anni (45,6 per le donne, 46,3 per gli uomini), con la coorte piu' numerosa rappresentata dal gruppo 45-54 anni (pari al 32,8). Si rileva anche una presenza minoritaria di giovani con meno di 25 anni e di anziani ultrasessantacinquenni (rispettivamente 3,0% e 2,2%). I giovani sono relativamente piu' presenti tra gli addetti al turismo, i piu' anziani tra gli autonomi. La composizione per genere risulta simile tra i nati in Italia e i nati all'estero. dai dati risulta inoltre che le donne sono particolarmente rappresentate tra i beneficiari in Calabria e relativamente meno presenti in Sicilia. Per contro, i nati all'estero sono concentrati nelle regioni di confine (Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e in Emilia Romagna, verosimilmente per l'elevata incidenza di lavoratori immigrati nel settore agricolo. In quest'ultimo caso si tratta evidentemente di una presenza piu' stanziale, a differenza delle regioni meridionali (Campania e Puglia) dove probabilmente ha caratteristiche piu' stagionali (o irregolari).

