Dl Calabria: si' alla fiducia, via libera definitivo del Senato

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 dic - Via libera con 149 si', 117 no e un astenuto alla fiducia chiesta dal Governo sul Dl Calabria, nel testo gia' approvato dalla Camera. Il disco verde alla fiducia costituisce l'approvazione definitiva del provvedimento che contiene misure per il rilancio del servizio sanitario della Regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle Regioni a statuto ordinario. Sulla Regione Calabria, il decreto legge reca misure temporanee, fino all'11 novembre 2022, tese alla prosecuzione e all'integrazione della gestione commissariale del Servizio sanitario.

