Difesa: Nuburu presenta notifica Golden Power su acquisto controllo Tekne

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 giu - Gli americani di Nuburu hanno notificato alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'operazione di acquisto del 70% di Tekne spa ai sensi della normativa Golden Power. Tekne e' un'azienda di Ortona specializzata in ingegneria per la difesa e in veicoli speciali, industriali e militari. Un anno fa il governo aveva bloccato l'operazione dell'azienda Usa operante nel settore della difesa e della sicurezza dual use.

Insieme alla notifica - si legge in una nota - Nuburu ha depositato anche il piano industriale che prevede per Tekne ricavi cumulati per circa 565 milioni di euro nel periodo 2026-2030 e un significativo ampliamento dell'organico fino a circa 536 dipendenti grazie all'espansione produttiva in Abruzzo ed Emilia-Romagna.

I tempi della procedura prevedono 45 giorni, salvo estensioni, per il riscontro da parte della Presidenza del Consiglio.

fon.

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