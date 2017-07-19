Difesa: Crosetto, piano e' pronto ma dipende da decisione politica e vincoli Ue

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 apr - "Il piano della Difesa e' pronto; cio' che servirebbe e' stato definito dagli Stati Maggiori ed e' chiaro, e' un piano che e' stato reso compatibile con un futuro aumento" ma la sua attuazione "dipende da una decisione politica, dal Parlamento, dai vincoli di bilancio europeo, dalla situazione finanziaria".

Cosi' il ministro della Difesa Guido Crosetto rispondendo al question time del Senato sul possibile futuro incremento delle spese per la difesa alla luce della situazione internazionale.

La Difesa, ha detto, "e' pronta a quello che sara' un aumento rispetto alle attuali condizioni economiche".

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