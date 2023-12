Ddl bilancio: ok Commissione mandato ai relatori, domani in Aula

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 27 dic - La commissione Bilancio della Camera ha conferito il mandato ai relatori del Ddl bilancio a riferire in Aula. Il via libera arriva al termine di una giornata in cui sono stati bocciati oltre mille emendamenti dell'opposizione e in cui nella stessa Commissione e' intervenuto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. L'Aula e' convocata domani mattina alle 9 per la discussione generale. Il voto finale sulla Manovra e' atteso per venerdi' pomeriggio entro le 19.

