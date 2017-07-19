Ddl Bilancio: Giorgetti, manovra leggera e' un successo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Padova, 24 ott - 'In questo Paese si era abituati a fare le manovre pesanti, cioe' 50 miliardi di taglio con aumenti di tasse ecc invece la manovra leggera mi sembra che sia un grande successo o no? E' la prima volta che non si fa una manovra correttiva da quando io sono in parlamento, e ci sono 29 anni...'.

Cosi' il ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, a margine dell'appuntamento elettorale del candidato alle Regionali venete Alberto Stefani.

'Io arrivo da un'assemblea di imprenditori piccoli, medi, gente comune non lontano da qua - ha aggiunto Giorgetti - e tutti chiedevano di tagliare la spesa pubblica. Ecco io sono scappato da Roma dove i ministri che mi inseguivano perche' ho tagliato la spesa pubblica. Quello che ho visto sta sera significa che evidentemente la gente vuole che si tagli la spesa pubblica.

'Sono vecchio del mestiere e so che tutte le volte che c'e' la presentazione a legge di bilancio se qualcuno che e' contento qualcuno che non lo e'. Poi c'e' il Parlamento, ci sono due mesi di discussioni in cui si possono fare miglioramenti e cambiamenti, l'importante e' che si tenga l'impalcatura complessiva e la quadratura dei conti'.

Col-ric

