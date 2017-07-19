Ddl Bilancio: Cgil proclama sciopero generale il prossimo 12 dicembre -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 07 nov - Inoltre - si legge in una nota - l'assemblea generale della Cgil sostiene e condivide la decisione di Flc e Fp di non firmare i rinnovi dei Ccnl pubblici 2022-2024, e di chiedere che siano le lavoratrici e i lavoratori a decidere sul loro contratto attraverso il voto; e denuncia la scelta sbagliata degli accordi separati. Tutto cio', sottolinea la Cgil, "si aggiungera' agli effetti derivanti dal definanziamento e dai tagli indiscriminati decisi dall'Esecutivo su sanita', scuola, universita', ricerca, funzioni centrali, enti locali, mondo della cultura e dello spettacolo".

Lo sciopero generale del 12 dicembre "ha l'obiettivo fondamentale di aprire una vera e propria vertenza per sostenere le rivendicazioni che abbiamo ribadito anche nel confronto con il Governo, nelle audizioni parlamentari e negli incontri in corso con i gruppo parlamentari sul ddl bilancio".

Le risorse necessarie per promuovere un'agenda sociale alternativa, dice il sindacato, "vanno recuperate: fermando la folle corsa al riarmo, che brucera' nei prossimi dieci anni quasi 1.000 miliardi di euro; e andando a prendere le risorse dove sono: profitti, extra profitti, grandi ricchezze, evasione fiscale, maggiore equita' e progressivita' fiscale, anche attraverso un contributo di solidarieta' dalle grandi ricchezze dell'1% piu' ricco della popolazione".

L'assemblea generale, inoltre, da' mandato alla segreteria confederale di completare il confronto interno all'organizzazione per lanciare la proposta di legge di iniziativa popolare e avviare, nel mese di novembre, un percorso di raccolta firme, iniziative e vertenzialita' per difendere e rilanciare una sanita' pubblica sempre piu' sull'orlo del collasso, come dimostrano i milioni di cittadini che rinunciano perfino a curarsi e il continuo aumento della spesa sanitaria privata.

l'Assemblea generale impegna inoltre "tutta l'organizzazione nel promuovere e sostenere le ragioni del No al referendum costituzionale della prossima primavera; e da' mandato alla segreteria confederale per promuovere - insieme alle associazioni, a cominciare dalla 'Via Maestra', alle forze sociali, al mondo della cultura e della societa' civile - il comitato piu' largo, trasversale e inclusivo possibile, al fine di contrastare la Legge Nordio, che stravolge la nostra Costituzione".

Com-sim.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 07-11-25 12:14:56 (0307) 3 NNNN