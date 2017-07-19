Dazi: Xi invita paesi Brics a resistere a ogni forma di protezionismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 set - Il presidente cinese Xi Jinping ha invitato durante un vertice in videoconferenza i paesi che compongono il Brics a "resistere a ogni forma di protezionismo". "Dobbiamo difendere il sistema commerciale multilaterale con l'Organizzazione Mondiale del Commercio come nucleo e resistere a tutte le forme di protezionismo" ha dichiarato da Pechino in un discorso rivolto al blocco di paesi emergenti che comprende, tra gli altri, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, Arabia Saudita e Indonesia. "Non importa come evolvera' la situazione internazionale, dobbiamo rimanere saldi nella promozione della costruzione di un'economia mondiale aperta, condividendo le opportunita' e ottenendo risultati win-win attraverso l'apertura", ha aggiunto Xi Jinping. Il meeting e' stato convocato dal presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva per discutere "la difesa del multilateralismo".

Cop

(RADIOCOR) 08-09-25 17:06:21 (0430) 3 NNNN