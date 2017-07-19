Dazi: Ursula von der Leyen, Usa-Ue "un accordo imperfetto ma forte" (Sole)

Presidente Commissione Ue,intervento in esclusiva per Italia (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 ago - 'Ogni giorno traversano l'Atlantico beni e servizi per oltre 4,6 miliardi di euro. Con scambi commerciali complessivi per 1.680 miliardi di euro l'anno, l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America sono legati dalle relazioni economiche piu' rilevanti al mondo: per questo l'accordo raggiunto il mese scorso e' importante'. Cosi' la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un intervento sul Sole 24 Ore, in esclusiva per l'Italia, sull'accordo commerciale tra Usa e Ue.

'Molto e' stato scritto su quest'accordo, considerazioni che meritano una risposta diretta. L'accordo e' una scelta deliberata, la scelta della stabilita' e prevedibilita' rispetto a quella dell'escalation e dello scontro. Immaginate se solo le due maggiori potenze economiche del mondo democratico non fossero riuscite a raggiungere un accordo e avessero scatenato una guerra commerciale, si sarebbe fatta festa a Mosca e a Pechino. L'accordo e' stato invece raggiunto - un accordo forte, seppur imperfetto. Ai nostri occhi i dazi sono imposte che gravano su consumatori e imprese: aumentano i costi, riducono la scelta e minano la competitivita' delle economie. Una ritorsione tariffaria dell'Unione rischierebbe d'innescare una guerra commerciale dispendiosa, dalle conseguenze negative per i lavoratori, i consumatori e le industrie europee'.

