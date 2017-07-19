Dazi: S&P, accordo Ue-Usa riduce solo in parte incertezza per aziende europee

Interrogativi aperti su alcuni settori. Effetti indiretti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 07 ago - L'accordo commerciale tra Unione Europea e Stati Uniti, che ha portato all'introduzione di un dazio universale del 15% sulle importazioni statunitensi di beni manifatturieri provenienti dall'Ue a partire dal 7 agosto, non dovrebbe incidere in modo significativo sulla qualita' del credito nella maggior parte dei settori corporate dell'Ue, poiche' gli effetti dovrebbero rimanere gestibili. E' quanto rilevano gli esperti di S&P in un rapporto in cui sottolineano come tuttavia "restano interrogativi aperti su alcuni settori, come quello automobilistico, farmaceutico, metallurgico e dei semiconduttori, che potrebbero essere soggetti a dazi o contingenti diversi; inoltre, gli effetti indiretti dell'accordo, come il peggioramento delle condizioni del commercio globale, l'incertezza sui mercati, le potenziali interruzioni nelle catene di fornitura e un indebolimento del dollaro, potrebbero esercitare sulle societa' europee oggetto di rating pressioni piu' rilevanti rispetto al dazio stesso".

L'accordo, insieme all'impegno assunto recentemente dai membri europei della Nato ad aumentare la spesa per la difesa - prosegue l'analisi dell'agenzia di rating - "suggerisce che i rischi potenziali legati all'unilateralismo degli Stati Uniti si siano in parte attenuati, pur restando soggetti a incertezza nel contesto della politica 'America First' dell'attuale amministrazione statunitense".

