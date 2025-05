Dazi: Orsini, fare presto e correre a negoziare, incertezza danno per investimenti

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 25 mag - "Quando ho visto che Trump minacciava dazi al 50% per i prodotti europei ho pensato che sarebbero andati in fumo miliardi di euro.

Pero' bisogna mantenere la calma, spero che il braccio di ferro si tramuti in una stretta di mano. Tuttavia bisogna fare presto, soprattutto per ridurre l'incertezza". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato in chiusura del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing. "I nostri imprenditori fanno investimenti che vanno anche verso gli Stati Uniti e, in un clima di incertezza, si fermano in attesa di capire cosa sta succedendo. Per questo, bisogna correre velocemente a fare una trattativa", anche sul fronte dei dati e dell'energia, "argomenti sui quali possiamo avviare una trattativa", ha detto Orsini. Oggi, "per un Paese come il nostro che esporta oltre 600 miliardi di euro, gli Stati Uniti sono un alleato storico e fondamentale. Abbiamo sempre guardato verso Occidente, io sono favorevole a guardare tutti i mercati, ma verso Oriente abbiamo un saldo negativo. Per questo bisogna fare presto", ha detto il numero uno degli industriali.

Ars-Fla

(RADIOCOR) 25-05-25 18:37:21 (0384)EURO 3 NNNN