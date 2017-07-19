Dati
            Notizie Radiocor

            Dazi: Merz, avremo posizione comune Ue, andro' a Washington con strategia chiara

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 feb - 'Avremo una posizione europea molto chiara su questo, perche' la politica dei dazi e' una questione dell'Unione europea, non degli Stati membri individuali, e andro' a Washington con una posizione europea coordinata'. Lo ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz all'emittente Ard all'indomani della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha annullato gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump, annunciando uno 'stretto coordinamento' con i partner Ue in vista del suo prossimo viaggio negli Usa, auspicando una riduzione delle tariffe dopo la sentenza.

