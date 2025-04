Dazi: Gentiloni, da Trump 'atto di guerra' , ma Ue non insegua Cina

'Reazione europea e' inevitabile, pero' sia proporzionata' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 04 apr - 'La reazione della Cina contribuira', almeno nel breve termine, a questo clima di guerra commerciale che c'e' nel mondo, ma noi non dobbiamo farci influenzare' perche' come Europa 'dobbiamo fare la nostra parte', con 'una reazione inevitabile' e 'proporzionata, in modo che non si possa dire che sono stati gli europei ad avviare un'escalation'. Cosi' l'ex commissario europeo, Paolo Gentiloni, a margine del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, a chi gli chiedeva dei controdazi appena annunciati dalla Cina.

In ogni caso, chiarisce, quello di Trump e' 'un atto di guerra commerciale, e' inutile nasconderselo e mettere la testa sotto la sabbia' perche' questo 'puo' avere delle conseguenze gravi'. Come Vecchio Continente, ribadisce piu' volte l'ex premier, 'bisogna reagire uniti, innanzitutto, perche' la risposta non puo' che essere europea e bisogna sostenere le nostre imprese'.

