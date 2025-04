Data Center: per think tank Teha in Italia 23 mld di investimenti entro 2030-2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 apr - "L'Italia ha l'opportunita' unica per posizionarsi come hub tecnologico di riferimento in Europa e nel Mediterraneo, ma deve superare criticita' chiave, come una normativa e un processo autorizzativo che mettano in risalto le best practice (piu' efficienza, piu' sostenibilita' e a maggior valore per il territorio), la valorizzazione delle filiere strategiche e il nodo energetico, da affrontare valorizzando tutte le leve energetiche e di decarbonizzazione disponibili in modo pragmatico e non ideologico', spiega Alessandro Viviani, associate partner e responsabile della Community Data Center di Teha Group.

L'Italia si sta affermando come un mercato in forte espansione per i data center, con investimenti in crescita che passano da 5 miliardi di euro nel biennio 2023-2024 a una stima di 23 miliardi di euro nel periodo 2025-2030, trainati principalmente dalla regione Lombardia. Dei 513 megawatt di capacita' installata in Italia entro il 2024, ben 317 mw si trovano in Lombardia (61,8% del totale), con 238 mw concentrati nella sola Milano (46,4% del totale), posizionando la citta' tra le principali piazze emergenti in Europa.

L'attrattivita' dell'Italia nel settore dei Data Center dipende dalla capacita' di affrontare alcune sfide fondamentali. Tra queste, la necessita' di migliorare la connettivita', semplificare i processi autorizzativi e ridurre i costi energetici (oggi il prezzo dell'elettricita' per le imprese in Italia e' il piu' alto al mondo, circa 0,54 euro/Kwh), attrarre e formare capitale umano qualificato, considerando che ad ora solo il 18,5% dei giovani italiani tra i 20 e i 29 anni possiede una laurea in materie Stem ampiamente al di sotto della media Ue (23%).

Tra le sfide piu' rilevanti per lo sviluppo dei data center in Italia emerge il nodo energetico, che non riguarda solo la disponibilita' complessiva di energia, ma soprattutto la capacita' di distribuirla in modo adeguato, stabile ed efficiente. Tra il 2020 e il 2028, il consumo energetico dei data center e' destinato a crescere di 6 TWh: sebbene la produzione energetica da fonti rinnovabili (FER) aumentera' di 42 TWh nello stesso periodo, garantendo energia sufficiente, la mancanza di infrastrutture adeguate rischia di vanificare questo potenziale.

Il sistema puo' reggere la domanda solo con una pianificazione efficace per superare una serie di criticita', a partire dalle tempistiche: l'adeguamento delle infrastrutture richiede anni, mentre i tempi di pianificazione e realizzazione dei data center sono generalmente compresi tra 18 e 24 mesi. Inoltre, il modello attuale, basato su una logica di pianificazione degli investimenti 'on-demand', non e' piu' sostenibile: con richieste di connessione alla rete che oggi ammontano a circa 40 Gw, si rischia un potenziale raddoppio del fabbisogno elettrico nazionale.

Per affrontare il tema energetico, la Community Data Center di Teha Group propone la creazione di un Net Zero Digital Energy Hub, un modello integrato di pianificazione territoriale che concentri gli investimenti in infrastrutture It ed energetiche e utilizzi risorse diversificate per garantire tempi certi, minimizzare l'impatto ambientale e assicurare flessibilita', in una logica di neutralita' tecnologica. La realizzazione di isole energetiche indipendenti dedicate ai data center potrebbe inoltre migliorare la sicurezza energetica.

Com-Sim

(RADIOCOR) 23-04-25 11:33:28 (0295) 3 NNNN