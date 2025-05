Criptovalute: Savona, non vanno legittimate, e' un rischio fatale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - Legittimare le criptovalute, come ha fatto negli Stati Uniti a marzo il presidente Trump, "e' un rischio fatale". Paolo Savona, presidente della Consob, non usa mezzi termini nel corso di un evento al Festival dell'Economia di Trento intervistato dall'economista Marina Brogi. Savona definisce "una seria questione di coscienza" l'attuazione della Micar nella quale e' direttamente impegnato. "Non voglio mettere il mio sigillo alla legittimazione delle cripto" osserva utilizzando la metafora del falsario che stampa moneta e che andrebbe denunciato per questo. I minatori di cripto stanno "sconvolgendo il sistema bancario". Savona aggiunge che da cittadino deve rispettare le leggi ma il suo compito e' anche quello di informare e se "il mercato vuole la moneta privata, la democrazia deve decidere se la vuole, ma deve sapere dei rischi di fondo che si incontrano nel sostituire la moneta pubblica". Io sono "un matusalemme degli incarichi pubblici" afferma rivolgendosi ai ragazzi presenti in sala ma per voi, per il vostro futuro "dovete chiedervi che finanza volete e come fare a garantire il risparmio dei vostri genitori e vostro".

