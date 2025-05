Criptovalute: Savona, come crisi tulipani, qualcuno dira' che il re e' nudo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Trento, 23 mag - Il 'rischio di fondo' delle criptovalute 'e' che queste monete private sostituiscano la moneta pubblica perche' fanno guadagnare di piu''. Lo ha rilevato il presidente della Consob, Paolo Savona, nel corso del Festival dell'Economia di Trento, organizzato dal Gruppo 24 Ore insieme a Trentino Marketing per conto della Provincia Autonoma di Trento e con il contributo del Comune di Trento e dell'Universita' di Trento.

Savona ha paragonato la "febbre" da cripto alla 'crisi dei tulipani in Olanda', in cui 'dato che la gente guadagnava molto' alla fine 'un tulipano e' arrivato a valere come una casa'. 'Prima c'e' la mania, poi c'e' qualcuno che dice che il re e' nudo e si chiede il rimborso, ma la moneta privata non puo' essere rimborsata', ha messo in guardia Savona.

Infatti 'non c'e' un debitore' e 'alla fine nessuno e' responsabile'.

Ppa-Ggz-

(RADIOCOR) 23-05-25 09:36:29 (0222) 3 NNNN