Covid: nuovi contagi in discesa a 22.253 con 135mila tamponi, 233 decessi (RCO)

Lombardia 5.278, 2.861 Campania, 2mila Piemonte e Toscana (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 nov - Come consuetudine scende il numero dei tamponi effettuati la domenica (135.731, quasi 50mila in meno) e si registrano meno contagi da Covid: 22.253 (-7.654). Sono i dati contenuti nel bollettino odierno del ministero della Salute che riporta anche 233 decessi (+25). In Lombardia si registrano 5.278 nuovi casi positivi, in Campania 2.861 e oltre 2mila in Piemonte e Toscana. Gli attualmente positivi salgono a 378.129 (+26.743) con 19.840 pazienti ricoverati con sintomi (+938) e 2.022 in terapia intensiva (+83). Sono in isolamento domiciliare 374.650 pazienti mentre sono 2.954 le persone dimesse o guarite.

