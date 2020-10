Covid: nuovi contagi crescono ancora a quota 31.084, 199 decessi

Quasi 9mila in Lombardia, oltre 3mila in Veneto e Campania (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 30 ott - Ancora un record di nuovi contagi da Covid in 24 ore, pari a 31.084 (+4.253), e di tamponi eseguiti (oltre 215mila). Sono i dati contenuti nel bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche 199 decessi (-18). La Regione con il maggior numero di nuovi contagi resta la Lombardia che sfiora i 9mila casi (8.960) seguita dalla Campania (3.186) e dal Veneto (3.012). Gli attualmente positivi salgono a 325.786 (+26.595) con 16.994 pazienti ricoverati con sintomi (+1.030) e 1.746 in terapia intensiva (+95). Sono in isolamento domiciliare 307.046 pazienti mentre sono 4.285 le persone dimesse o guarite.

