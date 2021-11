Covid: Moody's, variante Omicron complica la ripresa globale, pone nuovi rischi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - New York, 30 nov - Con le nuove restrizioni imposte, la variante Omicron del coronavirus complica la ripresa globale. Lo sostiene l'agenzia Moody's, che ha analizzato l'attuale momento dell'economia. La variante Omicron "pone nuovi rischi alla crescita economica globale e per l'inflazione", in un momento in cui "la ripresa economica e' fragile".

