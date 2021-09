Covid: Marcegaglia, favorevole estensione Green Pass, meglio accordo tra parti

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Cernobbio, 05 set - "Sono favorevole all'estensione del Green Pass, fino ad arrivare anche alle aziende private, c'e' un tema di salute dei lavoratori e di evitare ulteriori chiusure e restrizioni, che sarebbero drammatiche per l'economia italiana che invece sta riprendendosi piuttosto bene". Lo ha detto Emma Marcegaglia, presidente del B20, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti, in corso a Cernobbio, dicendosi convinta che "la politica sia quella giusta, quello che vuole fare il Governo Draghi va nella giusta direzione". Da capire poi qi dettagli: "Va capita la gradualita' con cui farlo. Ci sara' anche un incontro Confindustria/sindacati, ma mi pare piu' per ragionare sulle modalita'", ha detto Marcegaglia. A chi chiedeva se sia preferibile un provvedimento legislativo o un accordo tra gli interessati, Marcegaglia ha detto che "sarebbe meglio un accordo tra le parti come abbiamo fatto all'inizio con i protocolli tra aziende e sindacati, che tutto sommato hanno dimostrato di essere efficaci, ma vediamo il sindacato che posizione ha".

Ars-Fla

