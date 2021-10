Covid: in Cina torna il lockdown a Lanzhou, Hong Kong stringe ancora su ingressi

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 26 ott - Torna l'allarme in Cina per il Covid. Dopo aver sospeso la maratona in programma a Pechino le autorita' cinesi hanno disposto il lockdown per Lanzhou, citta' di 4 milioni di abitanti, a causa dei casi di Covid e si comincia a somministrare il vaccino ai bambini dai tre anni. Mentre Hong Kong fa sapere che inasprira' ulteriormente le restrizioni all'ingresso, gia' tra le piu' severe al mondo, per allinearsi alla Cina.

Hong Kong impone gia' una quarantena dai 14 ai 21 giorni negli hotel alla maggior parte dei nuovi arrivati. Questo isolamento ha permesso di controllare quasi completamente la pandemia, ma e' criticato dalla comunita' imprenditoriale, preoccupata per la competitivita' della citta', importante centro finanziario globale. Sono previste rare esenzioni, in particolare per diplomatici o dirigenti di grandi aziende a cui e' consentito isolarsi in casa, o per alcuni residenti di Hong Kong che arrivano dalla Cina continentale. "Presto annunceremo che la maggior parte delle esenzioni di quarantena concesse a gruppi specifici di visitatori dall'estero e dalla terraferma saranno cancellate" ha detto la dirigente del territorio, Carrie Lam, senza fornire dettagli.

red-Ale

(RADIOCOR) 26-10-21 09:42:05 (0221)SAN 3 NNNN