Covid: Conte, nostra responsabilita' garantire distribuzione vaccino, sfida enorme

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 nov - "Accogliamo con favore le recenti notizie provenienti dalla ricerca sui vaccini. Siamo fiduciosi che la scienza, la medicina e la tecnologia forniranno gli strumenti sanitari di cui abbiamo bisogno. E' ora nostra responsabilita' garantire che, una volta disponibili, saremo pronti per la loro distribuzione sicura, efficace, tempestiva ed equa in tutto il mondo. E' una sfida enorme, che richiede una pianificazione molto accurata". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel suo intervento sull'Act-Access to Covid-19 tools accelerator nell'ambito del Paris peace forum.

"L'Italia - ha detto Conte - e' orgogliosa di essere stata tra le primissime a contribuire all'acceleratore, concentrandosi in particolare sulla Covax Facility, a beneficio dei Paesi piu' vulnerabili. Ora, dobbiamo intensificare tutti per colmare il restante divario finanziario. Fornire accesso globale ai servizi sanitari e' un imperativo morale, politico, sociale ed economico".

Per Conte, "e' anche chiaro che combattere il virus e' fondamentale non solo per salvare milioni di vite, ma anche per superare i pesanti effetti socio-economici della pandemia. Non dobbiamo sottovalutarne l'importanza, poiche' possono essere profondamente dirompenti nel tessuto sociale dei nostri Paesi".

